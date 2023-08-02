Крымский кандидат наук снимал порно с малолетними мальчиками

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65-летний кандидат географических наук и автор статей о проблемах молодёжи находил школьников в скейт-парке Симферополя и предлагал им заработать несколько тысяч за час съёмок. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, мужчина при знакомстве не сообщал детям о характере предстоящих съемок.
Когда несовершеннолетние приходили домой к профессору, мужчина отдавал им деньги и рассказывал, что им предстоит делать. После съемок ролики монтировались и размещались на сайтах для взрослых.
Во время обыска, в доме подозреваемого были найдены видеоролики с обнаженными мальчиками порнографического содержания. Квартира профессора была обустроена под порно-студию. Отмечается, что ранее, мужчина подкупал украинских полицейских, чтобы они не препятствовали его незаконной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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Когда несовершеннолетние приходили домой к профессору, мужчина отдавал им деньги и рассказывал, что им предстоит делать. После съемок ролики монтировались и размещались на сайтах для взрослых.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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Анастасия Крестьянова