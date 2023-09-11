Кровавый любовный треугольник образовался в отделении полиции Ставрополя

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В Ставрополе старший лейтенант избил майора, с которым ему изменяла жена, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел 2 сентября. 25-летний старший лейтенант полиции вернулся домой и застал свою супругу в постели с другим мужчиной. Разлучником оказался 35-летний замначальником подразделения по делам несовершеннолетних. В то же время, жена лейтенанта также работает в органах. Ее любовником стал ее начальник.
Муж набросился на своего коллегу и избил его так, что последнему пришлось обратиться за медицинской помощью.
О происшествии узнали в органах. Замначальником подразделения отстранили от должности за то, что он опорочил честь сотрудника полиции.
Проверка по факту произошедшего продолжается проверка. Обманутому мужу может грозить уголовное дело за нанесение побоев.
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Муж набросился на своего коллегу и избил его так, что последнему пришлось обратиться за медицинской помощью.
Проверка по факту произошедшего продолжается проверка. Обманутому мужу может грозить уголовное дело за нанесение побоев.
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Евгения Парфентьева