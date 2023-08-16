Полутораметровая змея заползла в контейнер с оборудованием в Москве

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Одну из крупнейших змей России обнаружили в контейнере с оборудованием на оборонном ракетно-космическом предприятии МАК «Вымпел» в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По информации портала, работники завода, которые открыли контейнер с оборудованием, обнаружили агрессивного полутораметрового амурского полоза.
Змея попыталась укусить сотрудников предприятия, но они успели вовремя запереть контейнер. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Спасатели пытаются изъять рептилию.
Ранее сообщалось, что полутораметровая гадюка ползает по территории детского сада в Москве.
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Змея попыталась укусить сотрудников предприятия, но они успели вовремя запереть контейнер. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Спасатели пытаются изъять рептилию.
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Анастасия Крестьянова