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Крупный град в Краснодарском крае повредил 236 домов

Град, прошедший в Краснодарском крае, повредил 236 домовладений
03 августа 2023, 22:21

Фото: iStock/Anneliese Gruenwald-Maerkl

На Апшеронский район Краснодарского края обрушился крупный град, в результате которого пострадало множество зданий, сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом», - прокомментировали ситуацию представители администрации.

В настоящий момент известно о 236 домовладениях, которые получили повреждения разной степени в результате природного явления.


Отмечается, что комиссия по оценке ущерба начнет свою работу 4 августа.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае мощный град пробил крышу здания местной администрации. Град коснулся и имущества простых людей – местных жителей повыбивало стекла в автомобилях.

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#град
#краснодарский край
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Трамп прибыл в суд в Вашингтоне
Дональд Трамп прибыл в суд Вашингтоне, чтобы выслушать новые обвинения по делу о штурме Капитолия
03 августа 2023, 22:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший американский лидер Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия, чтобы выслушать новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает «РИА Новости».
Ранее Трамп заявил, что нынешний глава США Джо Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать. 

«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», - заявил Трамп. 

Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.

Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.   

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#дональд трамп
#сша
#суд
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На Тайване отменено более ста авиарейсов из-за тайфуна «Канун»
03 августа 2023, 22:19

Фото:istockphoto/vchal

Авиакомпаниям пришлось отменить 126 авиарейсов на Тайване.
Причиной стал тайфун «Канун», пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное информационное агентство острова. Отменить пришлось 80 внутренних рейсов и  46 в китайские города и зарубежные страны.
 
Временно ограничено паромное сообщение между Тайванем и архипелагами. Также тайфун оборвал провода и вызвал другие аварии- примерно  1,7 тыс. тайваньских домохозяйств отвались без света.
 
В данный момент тайфун находится в 290 км к северо-востоку от Тайваня. В его центре ветер достигает 53 м/с.
 
В ночь на 4 августа тайфун опасно приблизится к Тайваню, но спустя несколько часов поменяет направление и удалится от острова на северо-восток.

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#непогода
#авиарейсы
#авиасообщение
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Американского моряка задержали за шпионаж в пользу Китая
В США задержали моряка, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая
03 августа 2023, 22:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Американские правоохранительные органы задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщил Минюст США.
По информации министерства, 26-летний военный Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайским разведывательным службам фото и видеоматериалы за вознаграждение в 15 тысяч долларов.  

Жао также подозревают в воровстве планов военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежов радиолокационной системы, а также данных об охране одной из баз американских ВМС.  

Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#сша
#китай
#суд
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Тела двух человек нашли на месте схода оползня в Грузии
03 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/Soumen Hazra

Спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в крае Рача в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Отмечается, что тела погибших отправлены на экспертизу. Их личности не установлены.

Напомним, сход оползня произошел днем в четверг, 3 августа, из-за чего повреждения получили мосты и дороги.

Ранее в селе Есаулово Красноярского края 7-летний мальчик утонул в реке Енисей. По информации ведомства, мальчик зашел в воду и на расстоянии, примерно, 2 метров до берега провалился в подводную яму. Тело погибшего нашел прибывший ему на помощь мужчина. Сотрудники СК РФ начали проверку.

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#мост
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Мужчина, который бросил гранату в автомобиль, пытался угнать его
03 августа 2023, 21:41

Фото: iStock/AlekseiAntropov

Мужчина, бросивший гранату в машину, совершил попытку ее угона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации очевидцев, сначала мужчина подошел к водителю «Ягуара» и потребовал открыть дверь. Когда тот отказался это делать, злоумышленник достал пистолет. После этого водитель иномарки вышел из машины.

Преступник сел в машину и совершил попытку ее завести. Отмечается, что сделать это у мужчины не вышло, после чего он вышел из машины и бросил внутрь салона гранату.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

На данный момент в Москве проводится спецоперация по поиску и задержанию человека в синем, который бросил гранату в салон «Ягуара». Отмечается, что ориентировки переданы всем экипажам полиции. По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной.

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#спецоперация
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В Оренбурге трое рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов
03 августа 2023, 21:34

Фото: Фотобанк МО

Администрация Оренбурга сообщила, что мужчины занимались строительством школы на Всесоюзной улице.
Во время строительных работ обрушились строительные леса.
 
Троих рабочих госпитализировали в больницу с различными травмами со строительной площадки. В данный момент прокуратура и следователи работают на месте происшествия и устанавливают причины случившегося.

Ранее рядом с ЖК «Прокшино» в Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован. Также сообщалось о том, что рабочий упал с моста Северо-Восточной хорды в московском районе Соколиная гора. Мужчина погиб. Появилась информация о гибели гражданина Намибии от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.

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#рабочие
#работа
#больница
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В Москве проводится спецоперация по поиску человека, который бросил гранату в салон автомобиля
03 августа 2023, 21:32

Фото: iStock/Dzurag

В Москве проводится спецоперация по поиску и задержанию человека в синем, который бросил гранату в салон «Ягуара». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ориентировки переданы всем экипажам полиции.

По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

Ранее мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. 

Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция. 

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#полиция
#москва
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В Москве загорелось здание Белорусского вокзала
В серверной на Белорусском вокзале произошло возгорание
03 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/sarawutk

На Белорусском вокзале в центре Москвы произошло возгорание, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источники в экстренных службах.
«В одном из помещений Белорусского вокзала, в серверной, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием», - прокомментировал ситуации источник.  

Возгорание удалось оперативно ликвидировать на площади в пять квадратных метров.  

Вокзал работает в штатном режиме, при возгорании никто не пострадал.   

Взрыв прогремел сегодня неподалеку от села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. За взрывом последовал крупный пожар.

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#москва
#вокзал
#пожар
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Ребенок погиб в результате ДТП в Дагестане
В ДТП в Дагестане погибли три человека, включая ребенка
03 августа 2023, 21:03

Фото: iStock/Motortion

В городе Кизляр в Дагестане произошло ДТП в результате которого погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По информации ведомства, легковой автомобиль Dodge на большой скорости залетел под «Камаз».  

Водитель и двое пассажиров авто, один из которых несовершеннолетний, от полученных травм скончались на месте. По словам сотрудников МВД, шанса выжить в такой катастрофе практически не было.  

Личности погибших устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. 

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