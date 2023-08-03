Крупный град в Краснодарском крае повредил 236 домов

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На Апшеронский район Краснодарского края обрушился крупный град, в результате которого пострадало множество зданий, сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
В настоящий момент известно о 236 домовладениях, которые получили повреждения разной степени в результате природного явления.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае мощный град пробил крышу здания местной администрации. Град коснулся и имущества простых людей – местных жителей повыбивало стекла в автомобилях.
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