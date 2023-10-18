Крупный пожар произошел на стройке ледовой арены в центре Екатеринбурга

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Крупный пожар произошел на стройке УГМК-арены в Екатеринбурге. От здания строящегося спортивного комплекса поднимаются клубы дыма. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, строители заливали крышу гудроном, который внезапно загорелся. К месту происшествия едут экстренные службы. Информация о пострадавших не называется.
Напомним, в августе на строящейся ледовой арене также был пожар. Со стороны кровли недостроенного здания ледовой арены шел черный дым. С территории объекта было эвакуировано 200 человек.
Здание было обследовано с целью определения места очага возгорания. На месте работали несколько единиц специальной техники и пожарные расчеты.
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Напомним, в августе на строящейся ледовой арене также был пожар. Со стороны кровли недостроенного здания ледовой арены шел черный дым. С территории объекта было эвакуировано 200 человек.
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Екатерина Коршунова