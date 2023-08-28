Крупный пожар разгорелся на ВДНХ

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На ВДНХ разгорелся мощный пожар. По предварительным данным, горит один из павильонов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Утром 28 августа также сообщалось, что жилой дом загорелся в Красногорске. По предварительной информации, горела крыша жилого дома. Площадь пожара достигла 300 квадратов. Во время работ по тушению пожара пострадал сотрудник МЧС.
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