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В МЧС России сообщили о том, что крупный пожар в Геленджике локализовали.
Ранее сообщалось, что в операции по борьбе с крупным лесным возгоранием задействованы более 440 пожарных и 80 единиц техники. Угрозы объектам инфраструктуры нет, как нет и пострадавших. К тушению привлекали противопожарную авиацию: по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200.
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