Крупный пожар в цехе с аккумуляторами в Воскресенске полностью потушен

Фото: ГУ МЧС РФ по МО
Пожарным лишь в пятницу утром удалось полностью ликвидировать крупное возгорание в цехе с аккумуляторами в Воскресенске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Горевший цех, занимающийся переработкой автомобильных аккумуляторов, находится на территории компании «Машпромконтракт» на Московской улице. В четверг там возник пожар, были эвакуированы семь человек. Никто не пострадал.
Площадь пожара составила 400 кв м, кровля обрушилась на площади 300 «квадратов».
Проверку обстоятельств ЧП проводит областная прокуратура.
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Лора Луганская