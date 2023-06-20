Крупный пожар произошел на предприятии в Волоколамске

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Густой столб дыма виден из разных районов города
Крупный пожар произошел в подмосковном Волоколамске.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, горят поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд», густой столб дыма виден из разных районов города.
Площадь возгорания уточняется, информации о пострадавших не поступало.
Ранее «Радио 1» сообщало, что около пяти часов утра во вторник, 20 июня, на проспекте Октября в Ярославле загорелось лакокрасочное предприятие. В локализации огня были задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, горят поддоны на территории предприятия «ПаллетТрейд», густой столб дыма виден из разных районов города.
Ранее «Радио 1» сообщало, что около пяти часов утра во вторник, 20 июня, на проспекте Октября в Ярославле загорелось лакокрасочное предприятие. В локализации огня были задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники.
Артем Кузьмин