Крупный пожар в Краснодаре

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МЧС: В Краснодаре в результате пожара в торговом здании обрушилась кровля
При пожаре в торговом здании в Краснодаре обрушилась кровля. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, площадь пожара составила 800 кв. м. Причиной возгорания могло стать замыкание проводки. В настоящее время пожарному расчету удалось ликвидировать огонь. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что при пожаре в жилом доме в Кемерове пострадали 7 несовершеннолетних.
По информации ведомства, площадь пожара составила 800 кв. м. Причиной возгорания могло стать замыкание проводки. В настоящее время пожарному расчету удалось ликвидировать огонь. Пострадавших в результате происшествия нет.
Анастасия Крестьянова