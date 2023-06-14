Крупный пожар в жилом доме в Казани локализован

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Согласно сообщению, информация о пожаре на крыше жилого дома поступила в среду в 18.35. Возгорание произошло на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Из горящего дома сотрудники МЧС эвакуировали 132 человека. Их разместили в гостинице "Кварт". По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казани разгорелся страшный пожар. По предварительным данным, сперва загорелась одна из квартир на последнем этаже, а потом огонь перекинулся на крышу.