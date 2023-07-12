Крупный пожар вспыхнул на территории «Сибура» в Дзержинске

Фото: iStock/Distortion Media
В Дзержинске на территории предприятия «СИБУР-Нефтехим» вспыхнул крупный пожар.
На место инцидента прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших нет. Пожарные предпринимают попытки ликвидировать возгорание, предупреждают об угрозе взрыва.
Читайте также:
МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров
В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре
В Самаре в трамвае с пассажирами возник пожар
Анастасия Крестьянова