Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Крупный пожар вспыхнул на территории «Сибура» в Дзержинске

Крупный пожар вспыхнул на территории «Сибура» в Дзержинске

12 июля 2023, 14:59

Фото: iStock/Distortion Media

В Дзержинске на территории предприятия «СИБУР-Нефтехим» вспыхнул крупный пожар.

Разгерметизация установки произошла на территории «СИБУР-Нефтехим» в Дзержинске в Нижегородской области. Об этом сообщает телеграмм-канал 112.

На место инцидента прибыли экстренные службы. Информации о пострадавших нет. Пожарные предпринимают попытки ликвидировать возгорание, предупреждают об угрозе взрыва.

Читайте также:

МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров

В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре

В Самаре в трамвае с пассажирами возник пожар
#пожар
#разгерметизация
#Дзержинск
#Нижегородская область
Читайте нас в
Подозреваемый в убийстве Ржицкого сознался в содеянном
12 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Сергей Денисенко, который ранее был задержан по подозрению в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, сознался в совершении преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
«Это было задание от украинских спецслужб», - объяснил Денисенко.

Он рассказал, что готовился к преступлению с декабря 2022 года. После совершенного убийства Денисенко планировал улететь в Турцию, а уже оттуда – в Швейцарию. Однако убийца был задержан полицейскими в Туапсе. По некоторым данным, именно там проживает его дочь. В настоящее время он находится под стражей в Краснодаре.

Напомним, 10 июля в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». 

Читайте также:

Baza: Убийство Ржицкого было тщательно спланировано

Ирина Волк: подозреваемый в убийстве Ржицкого задержан в Туапсе

Глава ГУР Украины Буданов отверг причастность ведомства к убийству Ржицкого
#Станислав Ржицкий
#убийца
Читайте нас в
В Москве экстренно госпитализировали ребенка после укуса белки
12 июля 2023, 14:36

Фото: iStock/arfo

В Москве на Крымском валу 11-летняя девочка потеряла сознание после того, как ее укусила белка. Ребенок был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел в Нескучном саду. Девочка играла с друзьями. Во время игры она умудрилась поймать белку, которая от страха укусила ее. Школьница после этого лишилась сознания.

На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, ребенок был направлен в ближайшую больницу.

Читайте также:

В Москве скончалась дочь экс-губернатора Пензенской области

SHOT: Массовое отравление в детсадах Орска вызвано испорченным йогуртом

ТАСС: На Сахалине стая бродячих собак напала на семилетнюю девочку
#Москва
#укус
#белка
Читайте нас в
Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину
12 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/SergeyPankratov

Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе.
Информация о трагичной гибели мужчины размещена на официальном сайте ведомства.

В органах власти Ткачев работал около 17 лет и был награжден многочисленными грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил близким погибшего соболезнования.

Сообщается, что в Анапе, во время штормового предупреждения, в море тонула женщина. Ткачев спас ее, однако, сам выбраться на берег не смог, его унесло в море сильным течением. 

Читайте также: 

На западе Москвы прохожий спас мужчину, который потерял сознание и упал в фонтан

На Камчатке автомобиль упал в реку, один человек погиб

Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера

#чиновник
#Волгоградская область
#Анапа
#спасение
Читайте нас в
Три человека пропали без вести при потопе в Туапсинском районе Краснодарского края
12 июля 2023, 13:12

Фото: iStock/horkins

Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани.
Сотрудники спасательных служб осуществляют работы по поиску пропавших. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграмм-канале.

В настоящее время, информации о пострадавших в результате стихии нет. Для ликвидации последствий наводнения задействовано около 50 единиц спецтехники и 300 специалистов. Сообщается, что системы оповещения населения были сработаны вовремя. 

Ранее сообщалось, что в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС. 

Читайте также: 

Гид-проводник Остапенко объяснил задержку группы в Перми

Более 300 человек пропали у Канарских островов в Атлантике

В Бурятии нашли двоих туристов, пропавших при сплаве по реке
#пропавшие
#Кубань
#ливни
#Туапсинский район
#ЧС
Читайте нас в
Следствие просит арестовать двух снявших скальп с молодого человека в Электростали
12 июля 2023, 11:42

Фото: Istockphoto / Elena Horrmann

Следователи просят суд арестовать двух мужчин, подозреваемых в нападении в Электростали на 19-летнего молодого человека, которому сняли скальп из-за цвета волос. Об этом заявили в СКР.
Ранее в областном главке МВД информировали, что на улице города повздорили трое мужчин. Причиной конфликта стал зелёный цвет волос молодого человека. В итоге ему нанесли «скальпированную рану волосяной части головы». 
 
Оба подозреваемых задержаны. Позже они признались, что в тот день распивали спиртное. Правоохранители установили, что один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за грабёж и кражу. 
 
В ближайшее время планируется предъявить задержанным обвинения. 
 
Читайте также: 

Один из напавших на молодого человека из-за причёски в Подмосковье признал вину

МВД: В Калужской области задержали второго подозреваемого в снятии скальпа с жителя Электростали

В Электростали 19-летнему парню сняли скальп из-за зелёных волос
 

#Московская область
#Подмосковье
#преступление
#молодой человек
#СКР
#МВД
#Электросталь
Читайте нас в
В Москве скончалась дочь экс-губернатора Пензенской области
12 июля 2023, 10:55

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Умерла дочь бывшего губернатора Пензы Наталья Бочкарева, в возрасте 44 лет.
В оперативные службы обратилась консьержка дома, в котором проживала женщина. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.

По ее словам, Бочкарева накануне жаловалась на плохое самочувствие, после того, как женщина не открыла дверь, консьержка решила обратиться в полицию. В настоящее время, причины смерти дочери бывшего губернатора не установлены. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. 

Читайте также: 

В Москве женщина погибла после выпитого алкоголя в парке

Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Ульяновске

Четырехлетняя девочка умерла в больнице в Ставрополе

#Москва
#смерть
#Пенза
#экс-губернатор
Читайте нас в
В Татарстане спасатели достали из реки автомобиль с двумя погибшими
12 июля 2023, 09:15

Фото: iStock/vmargineanu

В автомобиле, съехавшем в реку Меша в Татарстане, спасатели обнаружили тела мужчины и женщины.
Накануне, возле берега реки, были обнаружены палатки и бампер с госномером от автомобиля, сообщает МЧС России по региону.

В ходе проведения поисковых мероприятий, удалось обнаружить легковой автомобиль, который находился в реке. В ведомстве сообщили, что в извлеченном авто были тела мужчины и женщины. По предварительной версии, мужчина не справился с управлением и допустил съезд с обрыва в воду. 

Читайте также: 

МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы

В Северной Осетии три туриста сорвались со склона в горах

В Абхазии сотрудники МЧС спасли более 30 туристов, попавших в зону непогоды
#МЧС
#Татарстан
#автомобиль
#река
#погибшие
Читайте нас в
В подмосковном Солнечногорске горят деревянные постройки
12 июля 2023, 07:11

Фото: iStock/Bilanol

Деревянные постройки горят в подмосковном Солнечногорске на площади 3,2 тысячи квадратных метров.
Спасатели предпринимают меры для того, чтобы пламя не распространилось на ближние дома и постройки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. 

Площадь пожара составила 3200 квадратных метров. ​Сотрудники МЧС предупредили об угрозе возгорания соседних домов и лесного массива. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причина пожара ​выясняется. 

Читайте также: 

МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров

В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре

Комлесхоз рассказал жителям Подмосковья о самых пожароопасных местах в ближайшие дни


#пожар
#Солнечногорск
#Подмосковье
Читайте нас в
В Ангарске горит нефтеперерабатывающая установка
12 июля 2023, 04:31

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В Ангарске (Иркутская область) на площади в 240 квадратных метров загорелась установка по переработке нефтяных продуктов. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сейчас идет ликвидация возгорания.
На месте работают девять пожарных расчетов, они охлаждают стоящие рядом цистерны и ликвидируют открытое горение.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Читайте также:

МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров

В Нижнем Новгороде один человек погиб, пять детей пострадали в пожаре

В Москве горит бизнес-центр Ямская-Сити, есть пострадавшие
#пожар
#тушение пожаров
#Ангарск
#Иркутская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников