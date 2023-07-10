Крупный пожар вспыхнул на юге Москвы

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Пожар случился в Чертаново рядом со станцией метро Пражская.
«Осторожно, Москва» пишет, что улицу Подольских Курсантов заволокло дымом. Очаг пожара находится недалеко от завода автотракторной электроаппаратуры.
На место выехали машины МЧС.
Ранее на соседней улице Дорожной горел мусоросортировочный комплекс. Пожар тушили более суток.
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Мария Фирсова