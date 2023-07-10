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Крупный пожар вспыхнул на юге Москвы

10 июля 2023, 18:23

Фото: iStock/Matt277

Пожар случился в Чертаново рядом со станцией метро Пражская.
«Осторожно, Москва» пишет, что улицу Подольских Курсантов заволокло дымом. Очаг пожара находится недалеко от завода автотракторной электроаппаратуры.

На место выехали машины МЧС.


Ранее на соседней улице Дорожной горел мусоросортировочный комплекс. Пожар тушили более суток.

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#Москва
#пожар
#Чертаново
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В Электростали 19-летнему парню сняли скальп из-за зелёных волос
10 июля 2023, 19:11

Фото: istockphoto/Khosrork

19-летний парень подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили претензии к его причёске: начали оскорблять. Завязался конфликт.
Приятели молодого человека сбежали, и он остался один на один с агрессорами. Мужчины обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи, пишет Mash. После этого они убежали в неизвестном направлении. Прохожие оказали парню первую помощь и вызвали скорую.
 
«Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.
 
О задержании преступников информации не поступало.

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#Электросталь
#скальп
#нападение
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Подмосковные спасатели провели рейды на диких пляжах региона
10 июля 2023, 19:00

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на подмосковных водоёмах, где запрещено купаться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время патрулирования спасатели напомнили гражданам о запрете купания в несанкционированных местах, раздали листовки с правилами оказания первой помощи пострадавшим.
«Работники региональной противопожарно-спасательной службы рекомендовали любителям активного отдыха посещать только специально оборудованные пляжи, где территории благоустроены, а на дне водоёмов нет битого стекла, арматуры и бытового мусора. Они рассказали гражданам, что запрещено заходить в воду и нырять в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении. 
Спасатели также посоветовали местным жителям не оставлять без присмотра детей и подавать им пример, выбирая для отдыха только оборудованные пляжи.

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#Мособлпожспас
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#безопасность
#лето
#отдых
#Московская область
#Подмосковье
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В Абхазии без вести пропала москвичка
10 июля 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Victoria Koltsova

Глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.
Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем в селе Агараки. По словам очевидцев, туристку унесло течением реки Бзыбь.

Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.

«В связи с погодными условиями считаю необходимым закрыть все пляжи на некоторое время. Мы должны всеми возможными способами не допустить того, чтобы в течение нескольких дней люди купались в море», — заявил Теймураз Хишба.
Данные меры должны обеспечить безопасность жителей и гостей Абхазии. По словам министра, ситуация с погодой не критичная, но требуется контроль.

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#Абхазия
#туристка
#Москва
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На острове в Волгограде нашли тела двух братьев
10 июля 2023, 17:44

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два брата, которые рыбачили на острове Сарпинский в Волгограде, были найдены убитыми. Об этом сообщает пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.
По данным ведомства, в субботу, 8 июля, у берега острова Сарпинский было найдено тело 51-летнего мужчины с колото-резаными ранами шеи. 9 июля было обнаружено тело его 59-летнего брата с травмой головы.

Отмечается, что возбуждено два уголовных дела по факту обнаружения трупов мужчин с признаками насильственной смерти.

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#Волгоград
#убийство
#происшествия
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В лесу под Звенигородом нашли противотанковую мину военных времён
10 июля 2023, 17:35

Фото: Комлесхоз МО

Звенигородские лесничие нашли у деревни Цыганово предмет, напоминающий боеприпас. На место выехали сотрудники полиции и взрывотехнического отряда Мособлпожспаса, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Обследовав находку, специалисты выяснили, что это немецкая противотанковая мина времён Великой Отечественной войны. Взрывное устройство обезвредили на безопасном от населённого пункта расстоянии.

В Комлесхозе попросили жителей Подмосковья быть осторожным и внимательными. В случае обнаружения в лесу подозрительных предметов необходимо сразу же сообщить о них на горячую линию лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112. 

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#Комлесхоз МО
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#Великая Отечественная война
#безопасность
#Мособлпожспас
#полиция
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные спасатели нашли в лесу заблудившуюся любительницу грибов
10 июля 2023, 17:14

Фото: Istockphoto / dolgachov

Работники Мособлпожспаса вывели из леса местную жительницу, которая заблудилась во время сбора грибов. Инцидент произошёл в городском округе Лотошино, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил взволнованный мужчина и сообщил, что его жена заблудилась в лесу у деревни Кушелово. Найти её самостоятельно он не смог. 
 
Прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы начали прочёсывать лес и звать заблудившуюся 55-летнюю женщину. К счастью, с собой у неё был заряженный телефон, и специалисты могли поддерживать с ней связь. 
 
Поиски продлились около часа. Ориентируясь на звуковые сигналы, любительница грибов вышла навстречу работникам Мособлпожспаса. Медицинская помощь местной жительнице не понадобилась. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Лотошино
#лес
#грибы
#Мособлпожспас
#спасатели
#происшествия
#Московская область
#Подмосковье
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В Москве многодетная мать избила своих детей прямо на приеме у врача
10 июля 2023, 17:12

Фото: iStock/vmargineanu

Многодетная жительница Москвы избила своих детей прямо на приеме у педиатра в поликлинике в Северном районе столицы, на место происшествия были вызваны опека и полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 41-летняя мать четверых детей пришла на прием к врачу с тремя из них: пяти, семи и восьми лет. Во время осмотра она агрессивно пыталась успокоить детей, грубо бросая их на пол. Она также била детей по рукам, ногам и кричала на них. Когда медики попытались угомонить женщину, она начала оскорблять их и угрожать жалобами.

Тогда врачи вызвали полицию и опеку. При осмотре у детей были выявлены множественные гематомы, ссадины и ушибы. По данному фату сотрудники полиции проводят проверку.

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#мать
#дети
#избиение
#Москва
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В Темрюке мотоциклист насмерть сбил шестилетнего ребенка
10 июля 2023, 15:55

Фото: iStock/JTeivans

В Темрюке мотоциклист насмерть сбил шестилетнюю девочку, в аварии также пострадали четыре человека. Об этом пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Трагедия произошла в Темрюке рядом с комплексом "Военная горка".  36-летний водитель мотоцикла "Хонда" сбил 4 людей на переходном переходе, переходивших дорогу», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, девочка шести лет скончалась на месте. Кроме того, при ДТП пострадал сам водитель, травмы получили остальные пешеходы, среди которых оказался ребенок восьми лет.

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#авария
#ДТП
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В британской школе ученик напал с ножом на преподавателя
10 июля 2023, 13:55

Фото: iStock/Shutter2U

В графстве Глостершир, в Тьюксбери, школьник напал на преподавателя в средней школе и изрезал его ножом.
Подросток задержан. Преподавателя с ранениями госпитализировали, пишет Mirror. 
 
Мотивы подростка не называются. Правоохранители выясняют, был ли учитель единственной жертвой школьника, или он хотел ранить и других людей в школе. 

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#нож
#ученик
#преподаватель
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