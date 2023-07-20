Крыша многоэтажки загорелась в Петербурге

Фото: iStock/sarawutk
В Санкт-Петербурге пожар на крыше жилого дома, очевидцы сообщают, что едким дымом «накрывает» весь район, пишет телеграмм-канал Readovka.
На место инцидента выехали экстренные службы. Информации о пострадавших нет. По словам жильцов ближайших домов, дым заволок территорию, прилегающую к строению.
Читайте также:
На юго-востоке Москвы горит банный комплекс «Угрешские бани»
В ЮАР из-за мощного взрыва на автомагистрали провалился асфальт
В Николаеве на месте взрыва произошел пожар
Анастасия Крестьянова