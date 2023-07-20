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Крыша многоэтажки загорелась в Петербурге

Крыша жилого дома загорелась в Приморском районе Санкт-Петербурга
20 июля 2023, 21:34

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге пожар на крыше жилого дома, очевидцы сообщают, что едким дымом «накрывает» весь район, пишет телеграмм-канал Readovka.

Что стало причиной возгорания, в настоящее время не известно. По данным портала, крыша многоэтажного дома полыхает напротив метро «Пионерская».

На место инцидента выехали экстренные службы. Информации о пострадавших нет. ​По словам жильцов ближайших домов, дым заволок ​территорию, прилегающую к строению.

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#пожар
#Санкт-Петербург
#жилой дом
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БПЛА упал на крышу веранды детского сада в Новой Москве
SHOT: Беспилотник упал на веранду детсада в Новой Москве, эвакуированы 80 детей
20 июля 2023, 21:48

Фото: iStock/Олег Копьёв

Беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве, из здания эвакуировали более 80 детей, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия направлены оперативные службы. 

По словам очевидцев, беспилотник квадрокоптерного типа рухнул на крышу детского учреждения. Инцидент произошел около 21:00. Охранник детского лагеря заметил, что к дрону было что-то привязано. Дети переведены в соседний корпус. Выясняются обстоятельства произошедшего. 

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#БПЛА
#Новая Москва
#лагерь
#дети
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Суд отправил под арест жителя Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина
20 июля 2023, 21:21

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Таганский районный суд отправил под стражу 37-летнего жителя Читы Константина Старчукова, который вечером 17 июля пытался поджечь Мавзолей Ленина. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону усыпальницы, но она разбилась о брусчатку, а пламя быстро потушили.
Полицейские задержали мужчину на месте происшествия. Часть 2 статьи 213 УК РФ, «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», по которой он обвиняется, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, передает РИА Новости. Это уже вторая попытка читинца поджечь Мавзолей. Первую он предпринял еще в мае. Тогда его задержали на Красной площади с двумя бутылками бензина. Но поскольку Константин ничего совершить не успел, никаких мер в его отношении применено не было.

Сейчас по уголовному делу назначена экспертиза. Если она подтвердит у мужчины наличие психиатрического заболевания, то следствие будет ходатайствовать о его направлении на принудительное лечение. В этом случае он не будет отбывать тюремный срок, так как суд освободит его от уголовной ответственности.

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#дело
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В Рязанской области с помощью БПЛА атакован аэродром
Baza: Аэродром в Московском районе Рязани атаковал БПЛА
20 июля 2023, 19:01

Фото: iStock/NiseriN

По предварительным данным, аэродром в Рязанской области был атакован с помощью БПЛА, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По словам очевидцев, после взрыва на земле образовалась воронка, которую обнаружили на стоянке самолетов.

По информации портала, диаметр воронки 10 см., ее глубина около 1,5 см. Пострадавших и повреждений в результате падения дрона нет. В настоящее время выясняются обстоятельства инцидента. 

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#БПЛА
#Рязанская область
#аэродром
#обстрелы
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На Крымском мосту объявили воздушную тревогу
На проезжей части Крымского моста ревет сирена воздушной тревоги
20 июля 2023, 18:47

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На Крымском мосту объявили воздушную тревогу, запись в видеорегистратора разместил у себя Telegram-канал Baza.
«Внимание, воздушная тревога, всем покинуть мост», - говорит голос на записи за кадром.  

Напомним, последний теракт на Крымском мосту произошел около 4 утра 17 июля. В результате двух атак беспилотников, обрушился один пролёт моста, ещё один сошёл с опоры. Супружеская пара из Белгородской области трагически погибла.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что совсем скоро российские силы полностью ликвидируют военные базы Вооруженных сил Украины в Одессе. По словам эксперта, полная ликвидация военного потенциала ВСУ в регионе защитит Россию от атак киевского режима в Черном море.

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#Крымский мост
#Воздушная тревога
#Видеорегистратор
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СК РФ возбудит уголовное дело после столкновения двух автобусов в Москве
20 июля 2023, 18:45

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту столкновения двух автобусов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Авария произошла во вторник, 18 июля. Водитель одного из автобусов перестроился на соседнюю полосу, не убедившись заранее в том, что она свободна. Так случилось столкновение с автобусом, следующим по прямой.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали 13 пассажиров, среди которых беременная женщина. Медицинская помощь понадобилась 10 пассажирам, уточняет Агентство городских новостей «Москва».

В связи с произошедшим будет возбуждено уголовное дело.

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#авария
#СК
#уголовноедело
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При обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната
Мэр Кулемзин: Снаряд ВСУ попал в стену школы-интерната в Петровском районе Донецка
20 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/Standart

Мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Донецка повреждено здание школы-интерната, об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, украинские формирования нанесли удар по одному из районов Донецка, снаряд попал в школу-интернат в Петровском районе. 

Стена второго этажа спального корпуса практически разрушена. Кулемзин отметил, что ВСУ совместно с иностранными наемниками продолжают обстрелы города и мирных граждан. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. 

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#ВСУ
#обстрелы
#Донецк
#школа
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В Москве арестовали десятиклассника, который хотел убить Симоньян и Собчак
Басманный суд Москвы арестовал школьника за подготовку покушения на Симоньян и Собчак
20 июля 2023, 18:38

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве арестовали десятиклассника, который состоял в неонацистской группировке «Параграф-88», за нападение на мигрантов, сообщает «Коммерсантъ».
Однако, дело школьника могут переквалифицировать в «подготовку к теракту». По информации следователей, украинские спецслужбы пытались заказать у арестованного подростка и еще семи фигурантов дела покушение на главу RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Остальные семь человек арестованы. Отмечается, что среди них также есть несовершеннолетние.  

Подростку предъявили обвинение по уголовной статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» за нападение на мигрантов в общественных местах столицы.  

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#Параграф-88
#Симоньян
#Собчак
#Мигранты
#Басманный суд Москвы
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Полиция в Егорьевске разыскивает мужчину, угрожавшего сотруднице Wildberries
Полиция Подмосковья разыскивает злоумышленника, угрожавшего убить сотрудницу Wildberries
20 июля 2023, 17:58

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

В подмосковном Егорьевске разыскивают злоумышленника, который угрожал убийством сотруднице пункта выдачи заказов Wildberries, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Жуткое происшествие произошло сегодня около 10 часов утра. На камеры видеонаблюдения попал сам злоумышленник в момент, когда он угрожал сотруднице ПВЗ расправой, отмечая, что с собой у него есть нож.  

«И живу здесь, и буду жить здесь. И чтобы все ненавидели меня. У меня с собой нож. Я буду убивать каждого русского…», - говорит неадекватный мужчина на видео.  

К счастью, за угрозами ничего не последовало, и злоумышленник просто ушел. Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия и устанавливает личность угрожавшего расправой мужчины.  

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#Егорьевск
#Wildberries
#Полиция
#Нож
#Угрозы
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В Тамбовской области индийца госпитализировали с подозрением на холеру
Гражданина Индии госпитализировали с подозрением на холеру в Тамбовской области
20 июля 2023, 17:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Тамбовской области гражданина Индии госпитализировали в одну из местных больниц с подозрением на холеру, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Мужчина прибыл из Дели и поселился в одном из российских общежитий. В определенный момент он почувствовал себя плохо и взывал скорую. Его госпитализировали с признаками «острой кишечной инфекции неясной этиологии».  

Предположительно, индиец подцепил холеру.  

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия в общежитии для трудовых мигрантов, из которого увезли мужчину. Также установлено медицинское наблюдение за лицам, находившимися в контакте с зараженным.  

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#Тамбовская область
#Гражданин Индии
#Холера
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