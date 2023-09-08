Куба арестовала 17 человек за вербовку людей для участия в СВО

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На Кубе правоохранительные органы задержали 17 человек по подозрению в вербовке молодых местных мужчин для участия в СВО со стороны России. Подозреваемым грозит серьезное наказание, вплоть до 30 лет тюремного заключения или смертной казни.
Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.
Родригес пояснил, что лидер группировки работал при поддержке двух местных жителей, проживающих на острове Куба, которые и занимались вербовкой. Невзирая на дружественные отношения с РФ, Куба выступает против участия жителей страны в специальный военной операции.
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«В результате расследования на данный момент арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — рассказал представитель власти полковник МВД Кубы Сесар Родригес.
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