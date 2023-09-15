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«Кукурузник» совершил жёсткую посадку в Архангельской области

15 сентября 2023, 20:49
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

«Кукурузник» совершил жёсткую посадку в Архангельской области, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
«Кукурузник» - советский лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2, в народе его также называют «Аннушка».

По информации СМИ, пострадал пилот. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.


12 сентября бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал. В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.

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#пилот
#помощь
#самолет
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Публицист Станислав Белковский* включëн в список иноагентов
15 сентября 2023, 21:17

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Публицист Станислав Белковский* включëн в список иноагентов, об этом сообщили в Минюсте РФ.
По информации министерства, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также пропагандировал антигосударственную деятельность, направленную на формирования негативного образа РФ и дискредитацию СВО, а также распространял фейки.

Белковский* являлся колумнистом газеты «Московский комсомолец», участвовал в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве «главного специалиста» телеканала «Дождь»*, а также был автором еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы».

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*Является иностранным агентом

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#журналист
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СК в Новосибирске проведет проверку после травмирования новорожденного в роддоме
15 сентября 2023, 20:38

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Следственный комитет начал проверку в роддоме Новосибирска после информации о травмировании новорожденного.
Напомним, во время родов врачи начали вытаскивать мальчика руками. Медсестра дернула ребенка за ногу так сильно, что он ударился о железный поднос. В результате, у новорожденного диагностировали перелом тазобедренной кости, повреждение плечевого сплетения и тромбоз. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали ситуацию представители СК.

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#младенец
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СК: В Реутове возбудили дело по факту травмирования четырехлетней девочки в ТЦ
15 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/AgFang

Уголовное дело возбудили после того, как четырехлетней девочке оторвало три пальца в ТЦ подмосковного города Реутов, сообщили представители столичного Следственного комитета в своем Telegram-канале.
Напомним, происшествие случилось вечером 14 сентября в реутовском ТЦ «Шоколад». Родители с ребенком спускались по эскалатору, когда, внезапно, услышали жуткие крики девочки. Пальцы малышки застряли между ступенями, когда она споткнулась и упала. Три пальца на левой руке четырехлетней девочки сильно пострадали. К сожалению, их пришлось ампутировать.

«Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с травмированием 4-летнего ребёнка в торговом центре», - прокомментировали ситуацию представители СК.

Ход и результаты проверку также контролирует прокуратура.

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В Свердловской области грузовик влетел в автобус, пострадал ребенок

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#происшествие
#уголовное прокуратура
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#родители
#тц
#ск
#рф
#реутов
#подмосковье
#ребёнок
#ампутация
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В Свердловской области грузовик влетел в автобус, пострадал ребенок
15 сентября 2023, 19:31

Фото: iStock/conejota

В Свердловской области грузовик столкнулся с автобусом, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
ДТП произошло в городе Березовский. 

По информации ведомства, грузовой автомобиль выполнял разворот, находясь в правом ряду, и столкнулся с автобусом из второго ряда. 

«Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека - женщина, 1961 года рождения, которой госпитализация не потребовалась, и девочка, 2006 года рождения, которую в настоящее время обследуют врачи ДГКБ 9», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре. 

Представители ведомства проведут проверку по факту происшествия, чтобы установить правильность прохождения техосмотра грузовика, а также медосмотра водителя перед выходом на маршурт.

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#врачи
#автомобиль
#госпитализация
#происшествия
#девочка
#екатеринбург
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Туристка на Ибице развеяла прах брата в полном бассейне людей
15 сентября 2023, 19:20

Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic

Девушка развеяла прах своего барата в бассейне на Ибице во время вечеринки, сообщает Telegram-канал SHOT.
На кадрах, опубликованном в интернете, видно, что в бассейне полно народу. Церемонию прощания с братом девушка решила провести на вечеринке в самом знаменитом пляжном клубе на острове — Ushuaia. 

Отмечается, что ролик, на котором тусовщица мило улыбается и развеивает прах на отдыхающих людей, в сеть она выложила сама. Комментаторы, осознавшие, что плавали в бассейне с человеческими останками, остались, мягко говоря, в полном шоке. 

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#отдых
#бассейн
#происшествие
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В Москве на территории парка сельскохозяйственной академии горят теплицы
На территории Тимирязевского парка в Москве загорелось строение
15 сентября 2023, 18:59

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Москве на территории парка Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева горят теплицы. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Инцидент произошел на Пасечной улице. Сообщается, что экстренные службы едут на место происшествия. По предварительной информации, пострадавших нет.

Отмечается, что около частного гаража загорелись покрышки на площади 8 квадратных метров, возгорание потушили, никто не пострадал.

Причины пожара неизвестны. Подробности уточняются.

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#происшествия
#пожар
#москва
#теплица
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Минобороны прокомментировало новые сообщения в СМИ по пропавшему Ми-8
Минобороны опровергло, что на борту пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана
15 сентября 2023, 18:55

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Минобороны РФ сообщили о том, что данные в сети о гражданине Таджикистана, якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, являются ложью.
В ведомстве отметили, что в составе экипажа входили только российские военнослужащие.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. На борту находились четыре человека, предварительно, все погибли. Выясняются подробности произошедшего.

Также сообщалось о крушении вертолета МИ-8 на Алтае. Число погибших составило шесть человек. Пострадавшая при крушении вертолёта женщина, от полученных травм скончалась в медицинском учреждении. Мужчина, который также находился на борту Ми-8 находился в стабильном состоянии.

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#вертолёт
#крушение
#ми-8
#минобороны рф
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Женщина снимала порно со своей четырёхлетней дочерью и продавала педофилам
15 сентября 2023, 18:16

Фото: iStock/evgenyatamanenko

32-летняя женщина-пекарь из Кировской области снимала порно с участием родной четырёхлетней дочери, а также продавала его иностранцам-педофилам на специализированных площадках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что Евгения из посёлка Тужа организовала студию в своей квартире в 2018–2019 годах. По утрам женщина работала пекарем, а вечером снимала порнографию с участием дочери. Эти видео Евгения продавала на специализированных площадках иностранцам-педофилам. 

Отмечается, что на женщину возбуждено уголовное дело. Ей грозит десять лет тюремного заключения и лишение родительских прав.

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#чат
#педофилия
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В Реутове четырехлетней девочке оторвало пальцы эскалатором
15 сентября 2023, 18:02

Фото: iStock/hallojulie

В городе Реутов Московской области четырехлетней девочке оторвало пальцы эскалатором, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось вечером 14 сентября в реутовском ТЦ «Шоколад».

Родители с ребенком спускались по эскалатору, когда, внезапно, услышали жуткие крики девочки. Пальцы малышки застряли между ступенями, когда она споткнулась и упала. Мать с отцом смогли аккуратно достать руку ребенка из движущихся ступеней и вызвали скорую помощь.

Три пальца на левой руке четырехлетней девочки сильно пострадали. К сожалению, их пришлось ампутировать. В настоящий момент ее состояние стабильное. 

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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#происшествие
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