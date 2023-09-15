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«Кукурузник» совершил жёсткую посадку в Архангельской области, сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
«Кукурузник» - советский лёгкий многоцелевой самолёт Ан-2, в народе его также называют «Аннушка».
По информации СМИ, пострадал пилот. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.
12 сентября бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Калачёвском районе под Волгоградом. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Боекомлект отсутствовал. В администрации Калачёвского района сообщили, что жертв и разрушений на месте падения Су-24 в Волгоградской области нет.
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По информации СМИ, пострадал пилот. В настоящий момент ему оказывается медицинская помощь.
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Евгения Парфентьева