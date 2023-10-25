Kumparan: В Индонезии туристка погибла из-за обрушения стеклянного моста

Фото: iStock/Motortion
В результате обрушения стеклянного моста в Индонезии одна туристка погибла, еще одна женщина получила серьезные травмы, сообщает Kumparan.
Трагедия произошла в индонезийском городе Лимпакувус.
По словам комиссара окружной полиции Эди Суранта Ситепу, стеклянный мост обрушился, когда четверо туристов одновременно наступили на непрочную часть конструкции. Когда она обвалилась, то два человека успели зацепиться за металлические конструкции и остались на мосту, еще две женщины сорвались вниз.
В результате, одна из упавших женщин получила серьезные повреждения, а вторая скончалась на месте от полученных травм.
Местная полиция инициировала расследование по факту частичного обрушения туристического объекта.
Читайте также:
В Малайзии ребёнок выпал из машины, оказался под колесами автомобилей, но выжил
DM: Пассажир American Airlines получил травмы от пролитого бортпроводником кофе
В Южной Корее 64-летний монах избил и изнасиловал знакомую, которая отказала ему
По словам комиссара окружной полиции Эди Суранта Ситепу, стеклянный мост обрушился, когда четверо туристов одновременно наступили на непрочную часть конструкции. Когда она обвалилась, то два человека успели зацепиться за металлические конструкции и остались на мосту, еще две женщины сорвались вниз.
Местная полиция инициировала расследование по факту частичного обрушения туристического объекта.
Читайте также:
В Малайзии ребёнок выпал из машины, оказался под колесами автомобилей, но выжил
DM: Пассажир American Airlines получил травмы от пролитого бортпроводником кофе
В Южной Корее 64-летний монах избил и изнасиловал знакомую, которая отказала ему
Евгения Парфентьева