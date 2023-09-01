Курчатов атаковали два украинских БПЛА

Спустя 19 лет СК РФ удалось установить личность одного из пяти оставшихся неопознанными боевиков, участвовавших в 2004 году в захвате школы в Беслане. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на старшего следователя по особо важным делам СК по СКФО Альберта Хасауова.