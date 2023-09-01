Курчатов атаковали два украинских БПЛА

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Губернатор Роман Старовойт сообщил, что два украинских беспилотника атаковали утром Курчатов Курской области. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
В результате атаки противника, повреждения получили административное здание и жилой дом.
По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона отметил, что специалисты направлены на место происшествия. Будет дана оценка нанесенному ущербу, добавил Старовойт.
Прежде сообщалось, что ВСУ вновь пытаются атаковать Брянск, очевидцы сообщили о взрывах в городе.
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По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона отметил, что специалисты направлены на место происшествия. Будет дана оценка нанесенному ущербу, добавил Старовойт.
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Анастасия Крестьянова