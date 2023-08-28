Курьер на электросамокате сбил шестилетнего ребенка в Москве

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На юго-западе Москвы курьер на электросамокате сбил шестилетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Мать пострадавшего ребенка сообщила, что курьер не остановился, чтобы оказать шестилетнему мальчику помощь, а спешно покинул место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов инициировали по данному факту проверку. Личность курьера, совершившего наезд на малолетнего, устанавливается.
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