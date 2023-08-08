Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в Москве

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
В центре Москвы мужчина на электровелосипеде сбил женщину, от полученных травм, она скончалась в больнице. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграмм-канале.
После инцидента, курьер не оказал пострадавшей первую помощь и скрылся с места ДТП. Прокуратура столицы зарегистрировала по данному факту материалы проверки.
Личность мужчины, управляющим электровелосипедом установлена. Он задержан и отправлен в СИЗО.
Скорую помощь вызвали очевидцы. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, но спасти ей жизнь не удалось.
Ранее, в Москве «Ягуар» сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора.
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Личность мужчины, управляющим электровелосипедом установлена. Он задержан и отправлен в СИЗО.
Ранее, в Москве «Ягуар» сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора.
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Анастасия Крестьянова