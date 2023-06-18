Курская область второй раз за день попала под обстрел ВСУ

Фото: iStock.com/Standart
Губернатор Старовойт сообщил, что посёлок Глушково попало под обстрел ВСУ
Под обстрел Вооружённых сил Украины попал населённый пункт Глушково Курской области. Об этом в своём телеграм-канале написал глава региона Роман Старовойт.
По его словам, это был второй обстрел области со стороны Украины за воскресенье, 18 июня.
Ранее сообщалось, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал населённый пункт Тёткино Курской области.
По его словам, это был второй обстрел области со стороны Украины за воскресенье, 18 июня.
«Возобновился обстрел посёлка Глушково. Подробности сообщу позже», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что под обстрел Вооружённых сил Украины попал населённый пункт Тёткино Курской области.
Всего было выпущено десять снарядов, из которых один попал в здание склада с горюче-смазочными материалами, который принадлежит сахарному заводу. Сейчас на территории падения боеприпаса началось возгорание. По данным Mash, никто из местных жителей не пострадал
Андрей Гаврилов