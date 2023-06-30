Курские пограничники сбили украинский беспилотник

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Baza: курские пограничники с помощью противодронного ружья сбили беспилотник ВСУ
Беспилотник Вооружённых сил Украины попытался атаковать Курскую область, но его оперативно сбили российские пограничники. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Издание уточнило, что БПЛА был самолётного типа и его запустили украинские военные ещё в пятницу, 30 июня. Курские пограничники посадили дрон с помощью специализированного ружья вблизи населённого пункта Горналь.
В результате атаки украинского беспилотника никто не пострадала, а инфраструктура не получила повреждений.
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Издание уточнило, что БПЛА был самолётного типа и его запустили украинские военные ещё в пятницу, 30 июня. Курские пограничники посадили дрон с помощью специализированного ружья вблизи населённого пункта Горналь.
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Андрей Гаврилов