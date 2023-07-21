Курские власти заявили о 33 прилетах при обстреле со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины Глушковского района, об этом он написал в своем телеграмм-канале. «В поселке Теткино насчитали 25 прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть населенного пункта осталась без электричества», – рассказал губернатор.
В результате обстрелов, оказалась повреждена линия электропередачи, что повлекло отключение электричества. Пострадавших в результате обстрела нет. Он также добавил, что обстрелу со стороны украинских формирований подверглось село Теткино Глушковского района. ВСУ выпустили по населенному пункту около 25 снарядов.
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Анастасия Крестьянова