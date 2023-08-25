Курские власти заявили о гибели попавшего под обстрел ВСУ мужчины

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пострадавший от обстрела ВСУ мирный житель Глушковского района, скончался от полученных ранений. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Старовойт уточнил, что раненый при обстреле ВСУ мужчина, был доставлен в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. Его состояние врачи оценили как тяжелое. В результате полученных травм, пострадавший скончался в больнице.
Он также сообщил, что власти окажут необходимую помощь семье погибшего.
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Старовойт уточнил, что раненый при обстреле ВСУ мужчина, был доставлен в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи. Его состояние врачи оценили как тяжелое. В результате полученных травм, пострадавший скончался в больнице.
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Анастасия Крестьянова