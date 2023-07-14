Курский губернатор Старовойт подтвердил падение и взрыв беспилотника в Курчатове

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в городе Курчатове упал и взорвался беспилотник.
Глава региона сообщил о повреждении жилого многоквартирного дома, который получил повреждения из-за падения беспилотника. Фасад и остекление дома оказалось разрушенным. Старовойт заверил жителей, что власти помогут с восстановлением повреждений в самое ближайшее время.
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