Курскую медсестру обвинили в дискредитации ВС РФ

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Медсестре из Курска грозит штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
За оскорбления участников спецоперации в социальных сетях медсестре одной из частных клиник Курска грозит штраф в размере 50 тысяч рублей по статье и дискредитации ВС РФ. Об этом стало известно РИА Новости из пресс-службы областного МВД.
Отмечается, что жительница отправляла гневные аудиозаписи в адрес российских военных. Известно, что если ситуация повторится вновь, то женщине может грозить уголовная отвественность.
Ранее сообщалось, что судебные приставы из Подмосковья ограничили должнику выезд за границу и помогли вернуть 2,8 млн рублей.
Москвичка более двух назад одолжила крупную сумму денег. Стороны заключили договор займа, согласно которому за пользование деньгами начислялись проценты. За нарушение срока возврата долга предполагалась выплата неустойки.
Отмечается, что жительница отправляла гневные аудиозаписи в адрес российских военных. Известно, что если ситуация повторится вновь, то женщине может грозить уголовная отвественность.
Москвичка более двух назад одолжила крупную сумму денег. Стороны заключили договор займа, согласно которому за пользование деньгами начислялись проценты. За нарушение срока возврата долга предполагалась выплата неустойки.
Андрей Гаврилов