Квартира в Москве загорелась из-за взрыва на балконе баллончика дихлофоса

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Баллончик дихлофоса взорвался в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Гарибальди, д. 11. В результате возгорания было нарушено остекление нескольких оконных проемов на балконе.
Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.
Напомним, ранее в Красногорске в 15-этажном панельном здании на Подмосковном бульваре 58-летний Александр, который проживает на 11 этаже, оставил аэрозольный дезодорант на подоконнике под палящим солнцем. В результате чего дезодорант взорвался и начался пожар. Хозяин квартиры успел покинуть полыхающую квартиру и вызвать пожарных.
Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.
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Сообщается, что пострадавших нет. Пожар удалось потушить.
Сообщается, что через час после возгорания огонь потушили. Никто не пострадал.
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Екатерина Коршунова