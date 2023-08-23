Квартиру, в которой россиянин держал в заложниках жену и ребенка, пришлось брать штурмом

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В Нижнем Тагиле охранник неделю не выпускал из квартиры жену и ребенка, сообщает E1.RU.
По словам знакомых семьи, охранник, в последнее время начал проявлять признаки психического расстройства.
В один из дней он отобрал у жены телефон, запретил ей пользоваться социальными сетям и запер ее дома с маленьким ребенком. Неделю они прожили в плену у собственного отца и мужа. Мужчина избивал свою супругу и запрещал ей выходить на связь с внешним миром, однако, к счастью, ей все же удалось отправить сообщение родственнику.
22 августа квартиру супругов пришлось брать штурмом. Заложников освободили, а их мучителя задержали.
Информация о мере пресечения для мужчины и нынешнем состоянии его жены и ребенка пока не приводится.
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В один из дней он отобрал у жены телефон, запретил ей пользоваться социальными сетям и запер ее дома с маленьким ребенком. Неделю они прожили в плену у собственного отца и мужа. Мужчина избивал свою супругу и запрещал ей выходить на связь с внешним миром, однако, к счастью, ей все же удалось отправить сообщение родственнику.
«Мы в заложниках. Пистолет и нож у него. Поможете если, хорошо будет. Пишу и удаляю, пока есть время. От меня заявлять нельзя, он меня убьет», - написала женщина.
22 августа квартиру супругов пришлось брать штурмом. Заложников освободили, а их мучителя задержали.
Информация о мере пресечения для мужчины и нынешнем состоянии его жены и ребенка пока не приводится.
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Евгения Парфентьева