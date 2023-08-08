Лада Дэнс потребует от транспортной компании, которая её перевозила, 12 миллионов рублей

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова
Лада Дэнс и её адвокат собираются подать в суд на транспортную компанию, которая перевозила певицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Певица планирует подать иск в размере 12 млн рублей.
По её мнению, именно компания-перевозчик виновата в случившемся, поскольку не обеспечила безопасность перевозок.
Ранее сообщалось, что певица Лада Дэнс попала в ДТП около подмосковного Подольска. В результате происшествия она получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Артистке провели операцию на лице, после которой её состояние ухудшилось. В настоящее время родные не могут попасть в больницу, где находится Дэнс, чтобы не беспокоить её.
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По её мнению, именно компания-перевозчик виновата в случившемся, поскольку не обеспечила безопасность перевозок.
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Анастасия Чинкова