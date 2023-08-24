Лагерь в Анапе закрыли после нападения педофила на детей

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В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе произошел инцидент с педофилом, что стало причиной его закрытия, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Помимо данного инцидента, органы надзора выявили ряд других нарушений: несоблюдение санитарных и эпидемиологических норм, противопожарных правил и требований по антитеррористической защите, что могло поставить под угрозу жизнь и здоровье детей. Все дети были переведены в другой детский лагерь, который полностью соответствует законодательным требованиям.
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Артем Кузьмин