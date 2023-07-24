Легендарному Мураду сломали скулу, нос и челюсть во время боя без правил в Москве

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37-летнего Исрапила «Мурада» Рамазанова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, спортсмену диагностировали ряд переломов. По словам Мурада, травмы он получил во время боя без правил, который проходил накануне в Москве.
Звезда ММА поступил в медицинское учреждение с переломом скулы, носа и челюсти, однако, уже через день покинул больницу.
Бой проходил 22 июля в промоушне «Наше дело», уточняет телеграмм-канал.
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Звезда ММА поступил в медицинское учреждение с переломом скулы, носа и челюсти, однако, уже через день покинул больницу.
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Анастасия Крестьянова