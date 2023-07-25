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Легковой автомобиль снес остановку вместе с женщиной в Москве

25 июля 2023, 12:20

Фото: iStock/Anton Novikov

Женщина пострадала после наезда машины на остановку общественного транспорта на юге Москвы на улице Кировоградская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Водитель автомобиля Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от столкновения выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся», — приводит сообщение прокуратуры АГН «Москва».

Сообщается, что в результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на остановке. Сотрудники прокуратуры Южного административного округа контролируют установление всех обстоятельств аварии.


Напомним, ранее в Москве на улице Каланчевской водитель «Мазерати» не справился с управлением и сбил пешехода, потом машина наехала на столб и врезалась в здание. Пострадавшая девушка госпитализирована.

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#ДТП
#Москва
#остановка
#женщина
#пострадавшие
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Одноклассница рассказала об убитой 16-летней школьнице, которой перерезали горло
25 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/zoka74

Одноклассница убитой в Дивногорске девушки, которую обнаружили с перерезанным горлом, рассказала, что погибшая была доброй и общительной. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Друзей у нее было достаточно много, она была общительной и доверчивой», — цитирует девушку «Газета.Ru».

Напомним, ранее в городе Дивногорск Красноярского края обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она ушла из дома еще в субботу, 22 июля, и пропала. Как сообщает прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале, девушка договорилась встретиться с подругой на набережной Дивногорска. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был вне зоны доступа.

Ее тело было обнаружено в лесосеке, неподалеку от трассы Р-257, проходящей вдоль Дивногорска. В прокуратуре отметили, что семья девушки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.

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#убийство
#одноклассница
#Красноярский край
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В Курске суд вынес приговоры экс-сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене
25 июля 2023, 12:34

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Курский областной суд приговорил двух экс-работников оборонного предприятия за передачу данных украинской военной разведке: бывшим супругам назначили от 13 до 17 лет лишения свободы и штрафы.
Курский областной суд признал бывших супругов виновными в госизмене. Мужчине назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме и 14 лет в колонии строгого режима. Также виновный должен выплатить штраф 450 тысяч рублей. Для него будет действовать ограничение свободы (1,5 года).
 
Бывшей супруге обвиняемого назначено 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1 год.
 
Бывших работников оборонного предприятия обвиняли в передаче данных украинской военной разведке, а также подготовке к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.
 
У бывших супругов было изъято более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация, а также $150 тысяч.
 
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». Задержанные во всём признались. 

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#Курск
#суд
#госизмена
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В Таджикистане российских туристов эвакуировали с помощью вертолёта
25 июля 2023, 12:07

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Пятеро альпинистов из России эвакуированы на вертолете с гор в Таджикистане.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

Спасатели выдвинулись к туристам после того, как один из альпинистов почувствовал недомогание во время восхождения. 

«Один из участников покорения вершины в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области жаловался на развитие пневмонии», — написано в публикации. 
Туристов транспортировали в международный аэропорт Душанбе. После чего пострадавшего альпиниста госпитализировали. 

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#Таджикистан
#вертолет
#туристы
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В Питере тракторист изнасиловал пьяную школьницу
В Санкт-Петербурге взрослый мужчина напоил школьницу, а затем изнасиловал
25 июля 2023, 11:38

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В Санкт-Петербурге школьница пошла на прогулку с новым знакомым, который напоил ее и изнасиловал, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, 22 июля 27-летний уроженец Сибири пригласил на прогулку петербургскую восьмиклассницу. Он предложил ей выпить неустановленный напиток, после употребления которого девочка потеряла бдительность. Злоумышленник воспользовался состоянием школьницы и изнасиловал ее.  

Заявление в полицию написала мать девочки.  

Мужчину схватили. Оказалось, что мужчина, работающий трактористом, приехал в северную столицу на заработки.  

На задержанного возбудили уголовное дело за изнасилование. Однако, из чего состоял напиток, который он предложил выпить девочке – следствию еще предстоит установить.

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#Санкт-Петербург
#Тракторист
#Школьница
#Изнасилование
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В Чечне бабушка связала внука из-за сломанных саженцев
25 июля 2023, 11:34

Фото: iStock/Irina_Geo

В Чеченской республике бабушка связала мальчика по рукам и ногам, а потом снимала происходящее на видео с целью пожаловаться на поведение ребёнка его отцу.
Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ». На кадрах видно, как на стуле сидит мальчик со связанными руками и ногами. За кадром его бабушка говорит, что отправит видео отцу. Также жалуется, что ребёнок сломал во дворе все саженцы. Женщина обещала оставить внука сидеть без воды и еды.
 
Прокуратура начала проверку после случившегося.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который на постоянной основе издевался над своим 10-летним сыном и бил его в Кемерово, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета Росси.

В отношении жестокого отца возбудили сразу два уголовных дела: о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о причинении физических и психических страданий.

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#Чечня
#бабушка
#внук
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Личный повар Барака Обамы утонул в пруду
25 июля 2023, 11:19

Фото: kremlin

Шеф-повар бывшего президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелл найден мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс.
Телеканал ABC сообщает, что тело 45-летнего повара нашли утром 24 июля в пруду города Эдгартаун. Труп находился на глубине около 2,5 м, в 30 м от берега. Известно, что повар отправлялся заниматься одной из разновидностей серфинга — паддлбордингом, но так и не вернулся.

«Тафари был членом нашей семьи. Творческим и страстно увлеченным готовкой и её возможностью сближать людей», —такое заявление сделали экс-глава Белого дома и его супруга Мишель Обама.
Повар Тафари Кэмпбелл работал в семью Обамы и после окончания его президентства.

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#Обама
#повар
#пруд
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Водитель в Киеве насмерть сбил украинского военного
В Киеве водитель задавил двух украинских военных, один из них погиб
25 июля 2023, 11:14

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Водитель сбил двух украинских военных на блокпосту в Киеве, сообщает Генпрокуратура Украины в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, водитель передвигался по городу в неположенное время – период комендантского часа. Он совершил наезд на двух военнослужащих нацгвардии Украины, которые несли службу на блокпосту.  

От полученных травм один военный скончался, второй находится в больнице в тяжелом состоянии.  

Водителя задержали, на него возбудили уголовное дело.  

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#Киев
#Водитель
#Блокпост
#ДТП
#Военные
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В Турции зафиксировано новое землетрясение
25 июля 2023, 11:06

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 5,4 случилось во вторник в центральной части Турции.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что эпицентр землетрясения расположился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). Там проживают более 88 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 км.
 
Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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#землетрясение
#Турция
#ЧП
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Из-за отказа школьника работать закладчиком администрацию Пятигорска заминировали
25 июля 2023, 10:57

Фото: iStock/bodnarchuk

В Пятигорске школьник отказался работать закладчиком, из-за чего наркошоп заминировал администрацию города от его имени. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что на электронную почту администрации Пятигорска пришло письмо, в котором 14-летний школьник рассказал, что вступил в неонацистское движение МКУ*, куратор это движения поручил ему снять убийство мамы, а также школьнику было необходимо поджечь дом. После этих действий несовершеннолетний якобы должен был вместе с участниками МКУ* подорвать посёлок. 

В письме были указаны контактные данные девятиклассника, сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить школьника. Он рассказал, что устроился работать закладчиком, однако после отказался работать. По этой причине «коллеги» решили его наказать. 

Сообщается, что школьник удалил все переписки с работодателями из наркошопа, из-за чего найти их не представляется возможным.

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*Признана террористической и запрещена в РФ

#Пятигорск
#школьник
#наркотики
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