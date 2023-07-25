Легковой автомобиль снес остановку вместе с женщиной в Москве

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Женщина пострадала после наезда машины на остановку общественного транспорта на юге Москвы на улице Кировоградская. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Водитель автомобиля Audi на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo, который от столкновения выехал на остановку общественного транспорта и перевернулся», — приводит сообщение прокуратуры АГН «Москва».Сообщается, что в результате ДТП пострадала женщина, находившаяся на остановке. Сотрудники прокуратуры Южного административного округа контролируют установление всех обстоятельств аварии.
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