Лесной пожар в Геленджике стал крупнейшим за восемь лет

Фото: iStock/Олег Копьёв
В Геленджике лесной пожар в Геленджике стал крупнейшим c 2015 года. Такую информацию предоставил мэр города Алексей Богодистов.
«Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Благодарю всех и каждого за преданность Геленджику», - написал Богодистов.
По его словам, в тушении пожара принимали участи 200 добровольцев, сотрудники администрации, а также депутаты. В настоящее время 25 человек проливают лесную подстилку. В горах организованы посты, проводится постоянный мониторинг ситуации.
Читайте также:
Установлен виновник крупного лесного пожара в Геленджике
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров
В Подмосковном Комлесхозе назвали пожароопасные районы
Элина Позднякова