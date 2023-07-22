Лесной пожар охватил три отеля на Родосе, туристов эвакуировали

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В городе Киотари на греческом острове Родос загорелись три отеля. В результате происшествия туристов эвакуировали, передает телеканал ERT-1.
Пожар охватил здания гостиниц Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group. Всех проживающих в отелях людей эвакуировали. Отмечается, что данных о пострадавших нет.
Пожарные тушат здания и делают все, чтобы предотвратить распространение огня. Местных жителей сел, которым угрожал лесной пожар, также эвакуировали.
Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос заявил, что сейчас пожар на Родосе считается самым сильным в стране.
Напомним, ранее мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар.
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Пожарные тушат здания и делают все, чтобы предотвратить распространение огня. Местных жителей сел, которым угрожал лесной пожар, также эвакуировали.
Напомним, ранее мотоциклист на большой скорости проехал на заднем колесе и совершил столкновение с автомобилем, повернувшим на его полосу. Начался мгновенный пожар.
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Екатерина Коршунова