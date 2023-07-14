Лесной пожар вспыхнул у аэропорта турецкого Бодрума

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Мощный лесной пожар охватил территорию рядом с международным аэропортом Миляс-Бодрум, который находится на юге Турции, передает Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.
Сообщается, что в тушении пожара задействована авиация: 3 самолета, 7 вертолетов. Причины возникновения огня не установлены.
Отмечается, что пожар начался в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла. На данный момент температура воздуха в этом районе превышает плюс 43 градуса.
В этой местности лесные пожары возникают практически каждый день.
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Отмечается, что пожар начался в лесу между деревнями Акйол и Кемиклер рядом с аэропортом в провинции Мугла. На данный момент температура воздуха в этом районе превышает плюс 43 градуса.
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Екатерина Коршунова