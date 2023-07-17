Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
В пятницу, 14 июля на землях лесного фонда Подмосковья был зафиксирован один пожар 0,01 га на территории Бородинского лесничества, на тушение которого задействовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава. Пожар удалось ликвидировать в день обнаружения.
За выходные дни, 15 и 16 июля, пожары на территории Подмосковья зафиксированы не были.
19 июля на всей территории Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности.
Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!
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