Лётчик рухнувшего в Ейске истребителя Су-25 погиб

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Пилот, который был за штурвалом потерпевшего крушение в Ейске истребителя Су-25 погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, 17 июля штурмовик Су-25 упал в Щербинском районе Краснодарского края. Отмечается, что штурмовик Су-25 совершал тренировочный полёт и упал недалеко от аэродрома.
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Элина Позднякова