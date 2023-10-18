Летевший из Дели в Лондон самолёт сел в Шереметьево из-за плохого самочувствия пассажира

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Летевший из Дели в Лондон самолёт сел в московском аэропорту Шереметьево из-за того, что один из пассажиров резко почувствовал себя плохо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, Boeing 787 авиакомпании Air India летел в Лондон над Россией. Во время полета одному из пассажиров резко стало плохо. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку, ближайшим крупным аэропортом оказался столичный Шереметьево.
Таким образом в 10:10 самолёт приземлился именно там. Пассажира, чье самочувствие резко ухудшилось, сняли с борта. Его должны доставить в больницу в Химках. Сейчас самолет готовится к возобновлению полета в Лондон.
Ранее также сообщалось, что женщина умерла на борту рейса, выполнявшемся компанией «Аэрофлот» из Москвы в Барнаул. Она начала испытывать трудности с дыханием в салоне «Аэробуса А320» на высоте 10 тысяч метров. Бортпроводники пытались спасти пассажирку, однако она скончалась.
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Таким образом в 10:10 самолёт приземлился именно там. Пассажира, чье самочувствие резко ухудшилось, сняли с борта. Его должны доставить в больницу в Химках. Сейчас самолет готовится к возобновлению полета в Лондон.
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Элина Позднякова