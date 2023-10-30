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Летевший во Франкфурт-на-Майне самолет сел в Ташкенте из-за дебошира на борту

30 октября 2023, 16:52
Фото: iStock/Takosan

Фото: iStock/Takosan

Следовавший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей аэропорта.
По информации СМИ, 30 октября Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, совершавший рейс Шанхай – Франкфурт, был вынужден приземлиться в аэропорту Ташкента.

Причиной посадки в запасном аэропорту стал пьяный дебош одного из пассажиров. Успокоить мужчину не смогли и вынуждены были сесть. В узбекской столице дебошира приняли сотрудники правоохранительных органов.


Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме и в настоящий момент самолет готовится продолжить следовать по маршруту назначения.

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#самолет
#дебошир
#узбекистан
#аэропорт
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Школьница выжила после падения с высоты 11-го этажа в Карелии
Минздрав Карелии: 13-летняя девочка выжила после падения с 30-метровой высоты
30 октября 2023, 16:52

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

13-летняя девочка выжила после падения из окна многоэтажного жилого дома в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.
Сообщается, что на данный момент девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. По предварительной информации, она упала с высоты 30 метров. Завтра, 31 октября, медики произведут повторный осмотр школьницы, по результатам которого, примут решение о ее транспортировке на вертолете в НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера Минздрава в Пушкине.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна 9-го этажа жилого дома в Москве и выжила. Прохожие, увидевшие ЧП, сразу же вызвали скорую, а мать, осознавшая что произошло, выбежала на улицу.

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#девочка
#падение
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В Сургуте подростки напали на участников Хеллоуина в торговом центре
30 октября 2023, 16:44

Фото: iStock/Motortion

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа подростки совершили нападение на участников Хеллоуина в торговом центре «Сити молл».
Об этом пишет издание «Подъем», ссылаясь на администратора городского сообщества косплееров. По его словам, школьники угрожали людям в костюмах электрошокером. Одного из участников облили краской, а другого доставили в больницу с ожогом роговицы. Ему в глаз попал антисептик.
 
«Администрация вызвала полицию. Когда правоохранительные органы прибыли, мы услышали от них насмешку над нами. Многие бояться писать заявление. Участникам приходят угрозы», —рассказал администратор.
Косплееры планируют привлечь администрацию торгового центра к ответственности за игнорирование ситуации. В «Сити молл» объяснили, что действовали по инструкции.
 
«Инцидент никак не связан с участниками и самим праздником Хеллоуин. Все ребята дружно принимали участие в нашем ивенте — и косплееры, и просто гости. Конфликт между подростками произошел после мероприятия», —сказали представители торгового центра.
Сургутские следователи заинтересовались случившимся.

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#чп
#происшествия
#подростки
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Американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете
30 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/anna avdeeva

Американец ударил скейтбордиста мачете, приняв его за рыбу.
KSL пишет, что нападение случилось ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, Юта. Скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса. Мужчина внезапно достал мачете, замахнулся и нанёс удар по его левому предплечью. Парень получил рваную рану.
 
Полиция задержала Дэвиса. Во время допроса мужчина объяснил, что ударил незнакомца, думая, что тот рыба. Дэвиса заключили в тюрьму. Его обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах.
 
Это не первое преступление, совершённое мужчиной. Несколько месяцев назад он грозил сотрудникам ресторана быстрого питания ножом и требовал принести ему еду. А в июле Дэвис угрожал сотрудникам на автозаправочной станции.

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#чп
#рыба
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Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели пострадавшего полицейского
30 октября 2023, 16:31

Фото: iStock/VILevi

Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели полицейского, пострадавшего при подавлении протестов в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает Telegram-канал «ЧТД» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Напомним, ранее о смерти правоохранителя сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.

«В Министерстве здравоохранения Дагестана корреспонденту ЧТД сообщили, что информация о погибшем полицейском не соответствует действительности», - прокомментировали ситуацию в «ЧТД».

При этом, в официальном Telegram-канале Минздрава Дагестана сообщается, что в больницах Дагестана находятся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы, двое их которых - в тяжелом состоянии.

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#дагестан
#больница
#полицейские
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#протесты
#аэропорт
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Скончался один из полицейских, пострадавший во время беспорядков в Махачкале
30 октября 2023, 16:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Махачкале скончался один из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту, об этом сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Протест пришлось разгонять с привлечение правоохранительных органов. В результате, пострадали 9 полицейских, двое из них находятся в больнице.

Один из пострадавших скончался. По словам Пирмагомедовой, его ударили камнем по голове. Врачам не удалось спасти жизнь полицейского.

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#дагестан
#полицейские
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#протесты
#аэропорт
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Магазин вейпов и кальянов загорелся в районе станции метро Бауманская в Москве
30 октября 2023, 16:02

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Магазин вейпов и кальянов загорелся в районе станции метро Бауманская в Москве. Из одноэтажного здания на улице Ладожская валит густой чёрный дым. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что рядом с магазином находится кофейня. К месту происшествия едут экстренные службы.

Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

В МЧС России сообщили, что возгорание в Коми, которое возникло на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано.

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#человек
#происшествия
#пожар
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В Польше задержали норвежского радикала, ехавшего воевать на Украину
30 октября 2023, 15:57

Фото: iStock/BrianAJackson

Норвежского радикала, намеревавшегося воевать на Украине задержали в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе министра-координатора спецслужб Польши.
Сообщается, что задержанный находился в прямом контакте с неонацистскими группами. Он пытался перебраться на Украину и присоединиться к Международному легиону территориальной обороны Украины.

Отмечается, что радикала экстрадируют в Норвегию. По информации пресс-службы, во время своего прошлого визита на Украину норвежец снимал снаряжение с тел солдат ВС России.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе сотрудники ФСБ задержали сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего воевать на стороне Украины. 

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#фсб
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#сотрудники
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#солдат
#украина
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Мать зверски избитого в Москве младенца заявила, что ребенка покалечил её сожитель
Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного младенца
30 октября 2023, 15:57

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного младенца на два месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
 32-летняя Марина Исхакова продолжает утверждать, что не била своего ребенка. Сперва она заявляла, что случайно упала на сына, находясь в эпилептическом припадке. Теперь же Исхакова уверяет, что мальчика избил её сожитель, который сейчас находится в розыске за кражу.

Напомним, восьмимесячного ребенка доставили в больницу на скорой этой ночью. Врачи диагностировали у него застарелые неправильно сросшиеся переломы плеча и бёдер, гематомы на лице и теле, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Суд принял решение об отправке подозреваемой в следственный изолятор на ближайшие два  месяца.

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#мать
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В Подмосковье женщине на голову упал беспилотник
30 октября 2023, 15:20

Фото: iStock/valio84sl

Женщина выходила из своего дома в деревне Манушкино под Чеховом.
Shot пишет, что в этот момент ей на голову с крыши свалилась куча снега, и сверху приземлился дрон небольшого размера — 20х20 см. Женщина серьёзно не пострадала, отделалась только испугом.
 
Полицейские установили модель коптера. Им оказался YLR/C с двойной камерой. Такую модель зачастую родители покупают детям в качестве игрушки. Владельца дрона в данный момент ищут.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали метод полного уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если они оказываются в руках противника. Предлагается внедрение воспламеняемых наночастиц металла в корпус изготовленный из пластмассы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РХТУ имени Менделеева.

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#беспилотник
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