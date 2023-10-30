Летевший во Франкфурт-на-Майне самолет сел в Ташкенте из-за дебошира на борту

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Следовавший из Шанхая во Франкфурт-на-Майне самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей аэропорта.
По информации СМИ, 30 октября Boeing 747 авиакомпании Lufthansa, совершавший рейс Шанхай – Франкфурт, был вынужден приземлиться в аэропорту Ташкента.
Причиной посадки в запасном аэропорту стал пьяный дебош одного из пассажиров. Успокоить мужчину не смогли и вынуждены были сесть. В узбекской столице дебошира приняли сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме и в настоящий момент самолет готовится продолжить следовать по маршруту назначения.
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Причиной посадки в запасном аэропорту стал пьяный дебош одного из пассажиров. Успокоить мужчину не смогли и вынуждены были сесть. В узбекской столице дебошира приняли сотрудники правоохранительных органов.
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Евгения Парфентьева