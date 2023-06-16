Летевший из Москвы в Сочи самолет сел в Саратове

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«Сегодня в 19:08 по местному времени (18:08 мск) в аэропорту „Гагарин“ приземлился самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который выполнял рейс по направлению Москва-Сочи. С пассажирами находится представитель авиакомпании», — отметил источник агентства.
Впоследствии представитель S7 Airlines подтвердил, что самолет приземлился в Саратове в нормальном режиме по техническим соображениям.
Ранее самолёт авиакомпании «ИрАэро», который выполнял рейс из Иркутска в Мирный, вынужден был совершить экстренную посадку.