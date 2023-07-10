Летевший в Минводы самолет сел в Волгограде из-за недомогания шестилетней девочки.

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В Волгограде сел самолет, совершавший рейс из Москвы в Минводы. Причиной экстренной посадки стало плохое самочувствие шестилетней девочки. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
«Из аэропорта поступил вызов с поводом ухудшения состояния шестилетнего ребенка, на взлетную полосу была направлена анестезиолого-реанимационная бригада скорой медицинской помощи», — цитирует ТАСС слова представителя комитета.
Уточняется, что ребенка госпитализировали в Детскую клиническую больницу № 8. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.
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Диана Аванесян