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Летучая мышь проникла в квартиру россиянки на 21-м этаже

В Санкт-Петербурге в квартиру на 21-м этаже проникла летучая мышь
09 ноября 2023, 02:22
Фото: iStock/Connie Pinson

Фото: iStock/Connie Pinson

В Санкт-Петербурге одна из местных жительниц по возвращению домой обнаружила в квартире летучую мышь. Об этом пишет АН «Оперативное открытие».

В публикации говорится, что неожиданная гостья проникла в квартиру россиянки в Полюстрово. Женщина сообщила о произошедшем в экстренные службы, уточнив, что проживает на 21-м этаже. Петербурженка попросила забрать летучую мышь, которую ей перед этим удалось поместить в коробку.

Спустя некоторое время за животным прибыли волонтёры. Они передали мышь зоозащитникам, уточняет«Фонтанка».

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#женщина
#санкт-петербург
#животное
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На Алтае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь с горки
СК: На Алтае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь с горки на ватрушке
09 ноября 2023, 02:33

Фото: iStock/Vera_Petrunina

В Алтайском крае одиннадцатилетняя девочка погибла, катаясь на «ватрушке» с горки. Старший помощник руководителя СУСК по региону Людмила Рязанцева сообщила о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) УК РФ, пишет РИА Новости.
«По данным следствия, вечером 8 ноября 2023 года группа детей каталась с холма на участке местности в селе Шелаболиха. При спуске 11-летнюю девочку на ватрушке занесло в бетонный столб, находящийся недалеко от горки», — цитирует агентство слова собеседницы. В результате столкновения ребёнок скончался. 

Следователи проводят осмотр места происшествия, подробности произошедшего устанавливаются.

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Летучая мышь проникла в квартиру россиянки на 21-м этаже

В Донецке ФСБ задержала двоих россиян за содействие ВСУ в обстреле города

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#следователи
#происшествия
#горки
#ребёнок
#ск рф
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В Донецке ФСБ задержала двоих россиян за содействие ВСУ в обстреле города
09 ноября 2023, 01:41

Фото: iStock/irene_rebrova

Два гражданина России были задержаны управлением ФСБ по Донецкой народной республике за оказание содействия Вооружённым силам Украины (ВСУ) в корректировке огня по гражданской инфраструктуре Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации ведомства, задержанные отправляли в соцсетях и мессенджерах фотографии и видео с подтверждением последствий обстрелов, количеством жертв и сотрудников экстренных служб, участвующих в ликвидации произошедшего.

В ближайшее время следственные органы дадут процессуальную оценку этим фактам.

Ранее ФСБ задержала жителя ДНР, который предпринимал попытки поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, которые являются государственной тайной, а также другой чувствительной информации. Для поддержания связи с украинской стороной использовались специально оборудованные места для хранения информации (тайники) и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.

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#фсб
#днр
#всу
#задержание
#обстрел
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Пентагон признал, что хуситы сбили БПЛА MQ-9 Reaper США у побережья Йемена
09 ноября 2023, 01:36

Фото: iStock/icholakov

В Пентагоне признали, что у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства.
В настоящее время инцидент расследует Центральное командование ВС США, в зоне ответственности которого находится Ближний Восток.

Движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, ранее заявляло о сбитом БПЛА, который осуществлял в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена «враждебные действия в рамках военной поддержки Соединённых Штатов израильского образования».

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#сша
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#инцидент
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В Южной Корее робот раздавил мужчину, приняв его за картонную коробку
Yonhap: Робот убил мужчину в Южной Корее, приняв его за картонную коробку
09 ноября 2023, 00:36

Фото: iStock/Shutter2U

В Южной Корее робот убил сотрудника завода, приняв его за картонную коробку. Как cообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на полицию, роботизированная рука прижала верхнюю часть тела мужчины к конвейерной ленте, раздавив ему лицо и грудь.
Всё произошло рано утром в среду 8 ноября, когда робототехник проверял датчик машины в распределительном центре сельскохозяйственной продукции в провинции Кёнсан-Намдо. Пострадавшего мужчину спешно доставили в больницу, но он скончался из-за полученных им травм, которые оказались несовместимы с жизнью.

Южнокорейская полиция готовится начать расследование в отношении руководителей службы безопасности сортировочного центра на предмет возможной халатности при исполнении служебных обязанностей.

Отмечается, что экспортный сельскохозяйственный комплекс Donggoseong, которому принадлежит завод по сортировке перца, где произошла авария, использует этого робота уже около пяти лет. В заявлении, сделанном после инцидента, представитель комплекса Donggoseong призвал к созданию «точной и безопасной» системы.

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#южная корея
#происшествие
#смерть
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В горах Абхазии ищут семерых вооружённых людей
ТАСС: Силовые структуры Абхазии ищут группу вооруженных людей в горах
08 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/rarrarorro

В горах у села Азанта в Гулрыпшском районе Абхазии охотники заметили группу из семерых вооружённых людей, сейчас силовые структуры ведут их интенсивный поиск. Об этом сообщил ТАСС министр внутренних дел республики Роберт Киут.
«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме без каких-либо опознавательных знаков, в масках, касках, хорошо экипированы. У них также был коптер, который летал над местностью», — сообщил министр.

Глава МВД добавил, что под усиленную охрану взяты все подступы к городу Сухум.

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#вооружение
#люди
#поиски
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СК: Украинский боец получил 14 лет тюрьмы за выстрел в женщину из гранатомёта
08 ноября 2023, 22:39

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Луганске вынес приговор украинскому военному Роману Бондаренко, который выстрелил из гранатомёта в женщину, об этом сообщает на сайте Следственного комитета РФ.
По информации следствия, 25 февраля 2022 года Бондаренко нёс службу в городе Счастье Луганской Народной Республики. Он пытался выведать у местных жителей информацию о передвижениях российской армии, однако, люди молчали. 

Осознав тщетность своих попыток, Бондаренко зарядил гранатомёт осколочным боеприпасом и выстрелил в 47-летнюю местную жительницу. Пострадавшая получила серьёзную минно-взрывную травму, однако, благодаря своевременной помощи врачей её удалось спасти. 

Суд приговорил Бондаренко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также обязан выплатить пострадавшей моральную и материальную компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Отмечается, что свою вину Бондаренко полностью признал.

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#лнр
#военные
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#пострадавшие
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Питерский школьниц выстрелил однокласснице в лицо из арбалета
В питерской школе подросток выстрелил в лицо девочке из игрушечного арбалета
08 ноября 2023, 20:32

Фото: iStock/andras_csontos

В школе Санкт-Петербурга выстрелил в лицо однокласснице из игрушечного арбалета, об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
По информации министерства, утром 8 ноября в дежурную часть питерской полиции поступил звонок об инциденте в школе на Васильевском острове.

13-летний подросток принёс в школу игрушечный арбалет, пластмассовые стрелы и противогаз. Из игрушечного оружия он выстрелил в лицо своей однокласснице. Девочку госпитализировали в больницу с травмой глаза средней степени тяжести. 

Стрелявшего из арбалета подростка передали в руки психологам.

По факту произошедшего проводится проверка.

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#психолог
#больница
#травма
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Британские супруги умерли, отравившись химикатами в пятизвездочном отеле Египта
08 ноября 2023, 19:05

Фото: iStock/Soumen Hazra

Британские туристы погибли в египетском отеле, отравившись химикатами, которыми номера обрабатывают от клопов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, трагедия произошла ещё в 2018 году. 

Британская семья заселилась в пятизвездочный отель Steigenberger Aqua Magic в Хургаде. Они отправились в отпуск с дочерью и тремя внуками, одна из которых спала в комнате вместе с парой. В первую ночь девочке стало плохо и дедушка отвёл её в номер к маме.

На утро муж с женой не спустились на завтрак. Дочь поднялась к ним в комнату и обнаружила родителей при смерти. Мужчина скончался прямо в номере, женщину же успели госпитализировать, однако, она тоеж умерла час спустя. 

Официальной причиной смерти назвали острую кишечную инфекцию, однако, родственников эта версия не устроила. Позже выяснилось, что за день до смерти соседи пожилой пары пожаловались на постельных клопов. Им дали другой номер, а саму комнату обработали химикатами.

Отмечается, что суд так и не вынес решение по этому делу и отель продолжает работать.

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#суд
#трагедия
#семья
#отпуск
#отель
#египет
#отравление
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В Москве преподаватель колледжа попытался соблазнить 15-летнюю ученицу
08 ноября 2023, 18:10

Фото: iStock/Stivog

В Москве 49-летний преподаватель колледжа пытался соблазнить свою 15-летнюю ученицу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Оказалось, что полиция вычислила преподавателя, который пытался соблазнить 15-летнюю девочку. 7 ноября сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на странную пару – взрослого мужчину и девочку-подростка, которые распивали алкоголь в парке Воровского.

Их задержали и выяснили, что мужчина является преподавателем в колледже, а девочка – его ученица. При досмотре телефона мужчины полицейские обнаружили интимную переписку с ученицей, которая продолжалась на протяжении месяца.

Следователи сообщили об этом матери девочки, которая сразу же забрала своего ребенка и написала заявление на учителя. По данному факту проводится проверка.

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#мужчина
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