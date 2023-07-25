Личный повар Барака Обамы утонул в пруду

Фото: kremlin
Шеф-повар бывшего президента США Барака Обамы Тафари Кэмпбелл найден мертвым в пруду на острове Мартас-Ванъярд в штате Массачусетс.
Телеканал ABC сообщает, что тело 45-летнего повара нашли утром 24 июля в пруду города Эдгартаун. Труп находился на глубине около 2,5 м, в 30 м от берега. Известно, что повар отправлялся заниматься одной из разновидностей серфинга — паддлбордингом, но так и не вернулся.
Повар Тафари Кэмпбелл работал в семью Обамы и после окончания его президентства.
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«Тафари был членом нашей семьи. Творческим и страстно увлеченным готовкой и её возможностью сближать людей», —такое заявление сделали экс-глава Белого дома и его супруга Мишель Обама.
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Мария Фирсова