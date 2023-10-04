Лидер АдГ Хрупалла госпитализирован после инцидента на предвыборном мероприятии

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Лидера оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла госпитализировали после инцидента в Баварии во время предвыборного мероприятия. Об этом пишет Junge Freiheit со ссылкой на одного из представителей партии.
«4 октября на предвыборном мероприятии АдГ в Ингольштадте произошел физический инцидент против федерального представителя партии Тино Хрупаллы. В связи с этим его доставили в больницу, где в настоящее время выясняется состояние его здоровья», — цитирует издание слова собеседника.
По словам австрийского журналиста Геральда Гросса, который присутствовал на мероприятии, Хрупалла внезапно стал чувствовать себя плохо и указал на двух молодых людей, сейчас их допрашивает полиция. Уточняется, что на месте происшествия были обнаружены шприц и игла.
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