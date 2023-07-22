Ликвидирован мужчина, захвативший дом в подмосковном поселке «Шервуд»

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Нейтрализован 35-летний Вячеслав Черненко, который захватил дом в поселке «Шервуд» в Истре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.
Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд».
Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале сообщала, что СОБР начал штурм дома в подмосковной Истре, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Глава округа отметила, что злоумышленник психически нездоров.
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В элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете
Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд».
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Екатерина Коршунова