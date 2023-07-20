«Лискинский стрелок» получил пожизненный срок за убийство семьи

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В Воронежской области вынесли окончательный приговор «Лискинскому стрелку» за убийство трех человек, сообщает Генпрокуратруа по региону.
В сентябре 2021 года 55-летний егерь Виктор Мирской подъехал к дому соседей в селе Волчанское на своей «Ниве», в которой он заранее разместил целый арсенал оружия. Мирской расстрелял 59-летнюю женщину, её 19-летнего сына и 5-летнего внука. Причиной конфликта стала корова, которую егерь продал односельчанам для продажи молока, а те забили ее на мясо.
После жестокой расправы над семьей, Мирской направился в отделение полиции Лисков и открыл стрельбу там. Он ранил одного из правоохранителей, а затем скрылся, при задержании егерь также оказал вооруженное сопротивление.
20 июля 2023 года суд вынес приговор убийце – он получил пожизненное лишение свободы. Также Мирской должен будет выплатить иск семье погибших и штраф в 220 тысяч рублей.
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После жестокой расправы над семьей, Мирской направился в отделение полиции Лисков и открыл стрельбу там. Он ранил одного из правоохранителей, а затем скрылся, при задержании егерь также оказал вооруженное сопротивление.
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Евгения Парфентьева