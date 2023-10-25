«Лицо превратилось в месиво»: Взорвавшийся телефон изуродовал семилетнего ребенка

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В Ингушетии в городе Малгобек семилетний ребенок получил множество травм лица из-за телефона, который взорвался в костре. Сообщается, что дети играли на заднем дворе и решили бросить старый телефон в огонь.
По данным телеграм-канала SHOT, ребенок позвал в гости друзей, они развели костер на заднем дворе. Один из ребят принес с собой старый телефон в нерабочем состоянии и они решили кинуть его в огонь.
Практически сразу телефон взорвался, и обломки попали в одного из детей. Горящая батарейка «выстрелила» хозяйскому ребенку прямо в лицо и нанесла сильные травмы. Родители прибежали на крики и повезли его в больницу. Медики диагностировали мальчику закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, вдавленный перелом лба, перелом носа и ожог глаз.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего. С мальчиком работают врачи.
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Практически сразу телефон взорвался, и обломки попали в одного из детей. Горящая батарейка «выстрелила» хозяйскому ребенку прямо в лицо и нанесла сильные травмы. Родители прибежали на крики и повезли его в больницу. Медики диагностировали мальчику закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, вдавленный перелом лба, перелом носа и ожог глаз.
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Алина Юрчак