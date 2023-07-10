Литва открыла границу с Белоруссией

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На границе Литвы и Белоруссии полностью возобновил работу пункт пропуска Каменный Лог. Об этом сообщается в Телеграм-канале белорусского Госпогранкомитета.
«В 21:00 в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян