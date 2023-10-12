Ливан выпустил три ракеты в сторону Израиля

Фото: iStock/Alexyz3d
Три ракеты были выпущены из Ливана в сторону Израиля. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.
«Три ракеты выпущены из Ливана в сторону оккупированной Палестины (Израиля - ред.)», - говорится в сообщении телеканала.
Ранее армия Израиля заявила, что нанесла авиаудары по трем военным постам «Хезболлах». Во время столкновений у границы с Ливаном силами Тель-Авива были убиты несколько человек, еще один вернулся обратно в Ливан. При этом масштабной эскалации не произошло.
Читайте также:
Минобороны Израиля: тысячи бойцов ХАМАС проникли из сектора Газа 7 октября
В ЦАХАЛ подтвердили обезглавливание детей боевиками ХАМАС
Выхода нет: Востоковед Чупрыгин заявил о безнадёжном положении Израиля
Элина Позднякова