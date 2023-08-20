Ливень в Москве затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита»

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Прошедший в Москве ливень затопил стадион перед матчем «Спартака» и «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.
Уточняется, что в настоящее время службы арены успешно устраняют последствия сильного дождя. Проведению игры ничто не помешает.
Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), котором сразятся команды «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве 20 августа. Он начнётся в 19:30 мск на стадионе в районе Тушино.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, перешедший в французский «Гавр» забил дебютный гол.
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Матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), котором сразятся команды «Спартака» и «Зенита» пройдёт в Москве 20 августа. Он начнётся в 19:30 мск на стадионе в районе Тушино.
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Анастасия Чинкова